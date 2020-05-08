زيادة انكماش الاقتصاد الكوري بسبب كورونا

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طبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للتنمية اليوم الثلاثاء، بدأ الاقتصاد الكوري يعاني من الانكماش نتيجة لتراجع الاستهلاك والصادرات الناجم عن التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المحلي تراجع بوتيرة سريعة في الآونة الأخيرة، حيث انخفض حجم مبيعات التجزئة وإنتاج صناعات الخدمات في شهر مارس، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في أبريل.وقد شهد حجم مبيعات التجزئة في مارس انخفاضا بنسبة 8%، بعد أن كانت نسبة الانخفاض 2.4% في الشهر الأسبق.وقال المعهد في تقريره إن انخفاض الطلب الخارجي الناجم عن جائحة كورونا بدأ يؤثر سلبا على الصناعات الإنتاجية في البلاد، حيث شهد معدل حجم شحنات المنتجات زيادة بنسبة 3.5% فقط في مارس.وتوقع المعهد أن تكون حالة الانكماش الاقتصادي الكوري في أبريل قد استمرت أيضا، مشيرا إلى أن المؤشرين الحالي والمستقبلي للاقتصاد الكوري في شهر مارس شهدا انخفاضا.وأضاف أن الصادرات الكورية تراجعت تراجعا كبيرا في أبريل الماضي بسبب انخفاض حجم صادرات السيارات والمنتجات النفطية والبتروكيماوية وأشباه الموصلات.وقال التقرير إن جائحة كورونا تتسبب في انخفاض الإنتاج الصناعي والتبادلات التجارية على مستوى العالم.