نظام الإدارة الموسمية للغبار الناعم يسهم في انخفاض كثافة الغبار في كوريا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة البيئة الكورية إن السبب في انخفاض كثافة الجسيمات الدقيقة في الهواء في كوريا الجنوبية خلال موسمي الشتاء والربيع الماضيين يرجع إلى نظام الإدارة الموسمية للغبار الناعم.وأضافت أن متوسط كثافة الجسيمات الدقيقة خلال الفترة من شهر ديسمبر من العام الماضي الذي تم فيه إطلاق نظام الإدارة الموسمية، وحتى شهر مارس الماضي، قد شهدت انخفاضا بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما انخفض عدد الأيام التي تعرضت فيها البلاد للغبار الناعم المكثف، من 18 يوما إلى يومين.وقالت الوزارة إن نظام الإدارة الموسمية قام بدور كبير في تخفيض 22 ألف طن من انبعاثات الجسيمات الدقيقة في كوريا خلال الأربعة أشهر المذكورة، أي بانخفاض نسبته 19.5% مقارنة بما قبل تطبيق ذلك النظام.وأشارت إلى أنها تخطط لتنفيذ الخطوة الثانية من نظام الإدارة الموسمية للغبار الناعم، والتي تشمل فرض قيود على تسيير السيارات التي تنبعث منها كمية كبيرة من الغبار الناعم في سيول والمناطق المجاورة.