سيناتور أمريكي يؤكد على التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وسيول وبكين وطوكيو

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أكد نائب البرلمان الأمريكي "جيرالد كونالي" على ضرورة التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان.وأشار "كونالي" في مقال كتبه لموقع "ذا هيل" المتخصص في الشؤون السياسية أمس الأحد إلى أن اختفاء الزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ أون" مؤخرا من الاحتفالات الرسمية يدل على نقص المعلومات عن كوريا الشمالية.وأضاف أن الاختفاء المفاجئ للزعيم "كيم" كان حدثا مهما ذكرنا بعدم وجود معلومات كافية عن كوريا الشمالية، وعدم إدراكنا للنتائج الخطيرة لسوء الحكم.الجدير بالذكر أن النائب "كونالي" التابع للحزب الديمقراطي يعمل رئيسيا مشتركا لاتحاد "كوريا كوكاس" للنواب الموالين لكوريا الجنوبية، وعضوا في لجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس النواب الأمريكي.وأكد "كونالي" أننا غير مستعدين لمواجهة حالة الطوارئ التي قد تنجم عن تدهور صحة "كيم"، واصفا صحته بأنها بمثابة "قنبلة موقوتة جيوسياسية".وقال إن عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية يتراوح بين 20 و80، مشيرا إلى أنه من السهل جدا أن نتخيل أن هذه الأسلحة ستكون في أيدي قوة سيئة في حالة تعرض كوريا الشمالية لحالة غير مستقرة.وأكد على أهمية أن تقوم الولايات المتحدة بإجراء حوار مع كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان بشكل مستمر للتعاون في وضع خطة استراتيجية استعدادا لانهيار نظام الحكم في كوريا الشمالية والذي قد يؤدى إلى زيادة التوتر النووي في المنطقة.