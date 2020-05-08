75 % من الجامعات الكورية تخطط لتطبق نظام الدراسة عن بُعد

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تبين أن 75% من الجامعات الكورية تخطط لتطبيق نظام الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال المجلس الكوري لرؤساء الجامعات الخاصة اليوم الثلاثاء إن 145 جامعة من بين 193 جامعة في البلاد سوف تستمر في تطبيق نظام الدراسة عن بعد خلال هذا الفصل الدراسي.وأضاف المجلس أن 71 جامعة من بين 145 جامعة قد قررت الاستمرار في تطبيق نظام الدراسة عن بعد ، بينما 74 جامعة ستطبق النظام لحين يتم فيه احتواء فيروس كورونا.الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة قد شهد انخفاضا من أواخر شهر أبريل وإلى أوائل مايو الحاري، لكنه بدأ يزداد مرة أخرى بسبب عدوى الملاهي الليلية الجماعية الأخيرة في "إي تيه وان" بسيول.وكان عدد الجامعات التي خططت لتطبيق نظام الدراسة عن بعد 135 جامعة، إلا أن العدد زاد ليصل إلى 145 جامعة بعد الكشف عن العدوى الجماعية في "إي تيه وان".وقد توقعت الجامعات الكورية أنه قد أصبح من الصعب احتواء فيروس كورونا قبل العطلة الصيفية.ومن المنتظر أن تقوم 25 جامعة باستئناف الدراسة بحضور الطلاب خلال الفترة من الأسبوع القادم وحتى يوم الأول من يونيو القادم، فيما بلغ عدد الجامعات التي استأنفت الدراسة بالفعل بحضور الطلاب 23 جامعة.