محكمة الاستئناف تخفف الأحكام حول سجن مطربيْن في قضية اغتصاب

Photo : YONHAP News

خففت محكمة الاستئناف أحكام السجن لمغنييْن متهمين بارتكاب جرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب. وحكمت محكمة سيول العليا أمس الثلاثاء على "جونغ جون يونغ" بالسجن خمس سنوات، بينما حُكم على "تشيه جونغ هون"، العضو السابق في فرقة الروك "إف تي آيلاند"، بسنتين ونصف خلف القضبان.ويذكر أنه في حكم المحكمة الأدنى في نوفمبر الماضي، حُكم على "جونغ" و"تشيه" بالسجن ست سنوات وخمس سنوات على التوالي.كما أمرت محكمة الاستئناف المحكوميْن بالخضوع لـ80 ساعة من علاج مرتكبي الجرائم الجنسية، وحظرت عليهما الحصول على وظائف في مرافق الأطفال أو المراهقين لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات على التوالي. وقد رفضت المحكمة من كليهما طلب الإدانة مع وقف العقوبة.وقد وُجهت إليهما تهمة اغتصاب جماعي لامرأة في منتجع في "هونغ تشون" بمقاطعة "كانغ وان" في يناير 2016، وامرأة أخرى في فندق في مدينة "ديغو" بعد شهرين. كما تم توجيه الاتهام إلى "جونغ" لنشره مقاطع فيديو عن علاقاته الجنسية مع النساء على وسائل التواصل الاجتماعي في إحدى عشرة مناسبة، ومشاركة هذه المواد مع أشخاص آخرين في عام 2015. وقد نفى كل منهما هذه الاتهامات، وقالا إن الأفعال الجنسية التي تورطا فيها كانت رضائية.