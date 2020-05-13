كوريا تقترح مبادئ توجيهية للتجارة العالمية لمواجهة أزمة كورونا

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اقترحت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" إنشاء مبادئ توجيهية للتجارة العالمية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا-19.جاء ذلك في مؤتمر بالفيديو عقدته الوزيرة "يو" مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "روبرتو أزيفيدو" أمس الثلاثاء، حيث ناقش الجانبان الاستجابة المحتملة لفيروس كورونا على مستوى أنظمة التجارة متعددة الأطراف.وأثارت "يو" الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لاتباعها من أجل استعادة الحيوية في النظام التجاري العالمي بسرعة، وتقليل الآثار السلبية للوباء على التجارة والاستثمار عبر الحدود.وبالإشارة إلى المبادئ التوجيهية التي اقترحتها سيول في وقت سابق على بعض البلدان والكتل الإقليمية، والتي تركز على الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية والتبادلات الأساسية المتعلقة بالأعمال، أكدت الوزيرة "يو" على أنه سيكون من المفيد مناقشة هذا الموضوع بواسطة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.