إطلاق مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة بشأن كورونا-19

Photo : YONHAP News

تم إطلاق مجموعة متعددة الأطراف بقيادة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء لتعزيز التعاون في مجال أمن الرعاية الصحية والاستجابة لانتشار فيروس كورونا-19.وعقدت "مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة" مؤتمرها الافتتاحي بالفيديو، بحضور حوالي 200 من المسؤولين والخبراء الصحيين ورؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة. وفي الاجتماع الذي شاركت في رئاسته كل من كوريا الجنوبية وكندا والدانمارك وسيراليون وقطر، أعربت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" عن أملها في أن تقدم "مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة" مساهمات كبيرة في الحرب العالمية ضد وباء كورونا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة قادت جهود إنشاء المجموعة لتعزيز المناقشات والتعاون العالمي داخل الأمم المتحدة بشأن قضايا أمن الرعاية الصحية والاستجابة لانتشار فيروس كورونا.وكانت كوريا الجنوبية قد كشفت الأسبوع الماضي عن خطة إنشاء مجموعات صداقة لدعم التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، ضمن مساعيها لتعزيز المناقشات العالمية بشأن مكافحة الوباء. وتخطط الحكومة الكورية لإطلاق مجموعتي تعاون أخريين مع منظمة الصحة العالمية واليونسكو خلال هذا الشهر.