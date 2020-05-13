كوريا ترسل 500 ألف قناع إلى قدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب الأهلية الكورية

Photo : YONHAP News

أرسلت كوريا الجنوبية 500 ألف قناع لمساعدة قدامى المحاربين الأمريكيين الذين شاركوا في في الحرب الأهلية الكورية على الوقاية من فيروس كورونا.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية حملت الأقنعة ووصلت إلى قاعدة "أندروز" المشتركة في "ميريلاند" أمس الثلاثاء، حيث كان في استقبالها مسؤولون من كلا الجانبين وعدد من قدامى المحاربين الأمريكيين.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن امتنانه لإرسال هذه الأقنعة في منشور على تويتر، حيث قال إنه كضابط سابق مخضرم في الجيش، فإنه لا شيء يسعده أكثر من رؤية دعم يتم تقديمه إلى زملائه. وأضاف أن الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها لكوريا الجنوبية لتبرعها الكريم.ومن جانبه قال وزير شؤون المحاربين القدامى الأمريكي "روبرت ويلكي" في بيان أصدره في هذا الشأن، إن هذه الهدية علامة على الاحترام العميق والمستمر الذي يحظى به البلدان لبعضهما البعض والذي تم ترسيخه منذ ما يقرب من 70 عامًا في وقت الحرب والأزمة الكبيرة.وبدوره قال وزير شؤون المحاربين القدامى في كوريا الجنوبية "بارك سام دوك" في بيان مماثل إن إرسال هذه الأقنعة يرمز إلى امتنان شعب كوريا الجنوبية للمحاربين القدامى الأمريكيين على تضحياتهم.