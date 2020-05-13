تحذيرات من تأثر الجاهزية العسكرية بسبب تخفيض التدريبات بين واشنطن وسيول

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حذر قائد سابق للقوات الأمريكية في كوريا من أن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة له تأثير سلبي على جاهزية قواتهما.صرح بذلك قائد القوات الامريكية الأسبق في شبه الجزيرة الكورية الجنرال "والتر شارب"، خلال منتدى افتراضي استضافه أمس الثلاثاء معهد كوريا الاقتصادي الامريكي، الذي يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأعرب "شارب" عن اعتقاده بأن تقليص المناورات المشتركة والقيام بها بطرق أخرى، له تأثير على الجاهزية القتالية للقوات.وقال إنه سيشجع على استمرار التدريبات المشتركة مثل "الحل الأساسي" و"أولتشي حارس الحرية" من حيث الردع والاستعداد. ويذكر أنه تم تقليص نطاق المناورات الرئيسية بين البلدين من أجل تسهيل المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.ومن ناحية أخرى، أعرب شارب عن تفاؤله بشأن المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وسيول حول تقاسم تكاليف الدفاع، وقال إن الجانبين قد حددا أرقاما وقد يواجهان صعوبات الوصول إلى حل وسط، لكنه متفائل بأنهما سيتمكنان من المضي قدما.