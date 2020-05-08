كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة في الوظائف منذ عام 1999

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خسرت كوريا الجنوبية أكثر من 470 ألف وظيفة الشهر الماضي لتسجل أكبر خسارة من نوعها منذ أكثر من 21 عاما، وذلك بسبب التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على وظائف في شهر أبريل 26 مليونا و560 ألف شخص، بانخفاض قدره 476 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعتبر هذا أكب انخفاض شهري على أساس سنوي منذ شهر فبراير من عام 1999 عندما فقدت البلاد 656 ألف وظيفة.وانخفض معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما 1,4% على أساس سنوي ليصل إلى 59,4% الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ عشر سنوات. كما انخفض معدل التوظيف لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بنسبة 1,4% أيضا ليصل إلى 65,1% في أبريل.وانخفض عدد السكان النشطين اقتصاديًا بمقدار 550 ألفًا على أساس سنوي ليصل إلى 27 مليونا و730 ألف شخص. ووصل عدد السكان غير النشطين اقتصاديا، أي الأشخاص القادرون على العمل لكنهم اختاروا عدم البحث عن عمل، إلى 16,9 مليون شخص، بزيادة مقدارها 831 ألفًا على أساس سنوي.وأضاف التقرير أن معدل البطالة في البلاد انخفض بنسبة 0,2%، ليصل إلى 4,2%.