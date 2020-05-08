الولايات المتحدة تنقل قاذفات قنابل إلى منطقة قريبة من كوريا

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قامت الولايات المتحدة بنقل طائرتين من قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "بي -1بي" إلى منطقة قريبة من شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لتقرير نشره موقع تعقب الطائرات الخاصة أمس الثلاثاء، أقلعت الطائرتان القاذفتان من قاعدة "أندرسن" الجوية في غوام، وعبرتا المجال الجوي في جنوب شرق كوريا الجنوبية وغرب اليابان، ثم حلقتا فوق بحر الصين الشرقي.ولم يحدد الموقع الوقت المحدد لرحلة الطائرتين، ولكن يبدو أنه كان يوم أمس الثلاثاء.وكانت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية قد نفذت مهمات طيران في قارة آسيا في أيام 23 و30 أبريل و1 و6 مايو أيضا.ووفقا للسلطات العسكرية الكورية، حلقت طائراتان قاذفتان للقنابل الاستراتيجية من طراز "بي -1بي"، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية، هما "آر سي-135 دبليو ريفيت جوينت" و"آر سي-12 إكس غاردريل"، فوق سيول وميناء إنتشون الغربي القريب من العاصمة أمس الثلاثاء.ويشار إلى أن الطائرة "آر سي-135" يمكنها اعتراض إشارات الصواريخ عن بُعد قبل إطلاقها، في حين أن الطائرة "آر سي-12 إكس غاردريل"، التي تتبع القوات الأمريكية في كوريا، عبارة عن منصة جمع محمولة جواً للتجسس على الإشارات.