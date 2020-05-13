الحكومة الكورية تشدد على خلق أكثر من 550 ألف فرصة عمل

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شددت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء على ضرورة وضع إجراءات لخلق أكثر من 550 ألف وظيفة، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن كوريا عانت من أكبر خسارة في الوظائف منذ 21 عاما، في شهر أبريل الماضي.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة للوزراء المعنيين بالاقتصاد لبحث تأثيرات تفشي فيروس كورونا-19 على سوق العمل في البلاد.وكانت هيئة الإحصاءات الكورية قد نشرت تقريرا أوضح أن البلاد خسرت 476 ألف وظيفة في أبريل، وهو ما يعتبر أكبر انخفاض في الوظائف منذ فبراير 1999.وفي الاجتماع الذي رأسه وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي"، قال كبار المسؤولين عن السياسات الاقتصادية إن سوق العمل المحلية بدأت تشهد بشكل كامل التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا، واتفقوا على ضرورة التعامل بنشاط مع الصعوبات التي يواجهها العمال المؤقتون والعاملون لحسابهم الخاص، الذين يتعرضون للمخاطر بسبب الأوضاع القاتم في سوق العمل.وفي هذا السياق، تخطط الحكومة لمناقشة سبل خلق أكثر من 550 ألف وظيفة، وذلك خلال الاجتماعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي سيتم عقدها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.