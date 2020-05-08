استمرار زيادة الاصابات بفيروس كورونا من النوادي الليلية

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بلغ عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في كوريا 26 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينهم 22 مصابا من داخل البلاد، كما استمرت البلاغات عن حالات الإصابة الجماعية بسبب زيارة النوادي الليلية في منطقة "إي تيه وان" بحي "يونغ سان" في سيول.وصرح مركز التعامل مع الأمراض الوبائية بأن عدد المصابين زاد بـ26 شخصا أمس مقارنة مع أول من أمس، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 10 آلاف و962 شخصا.الجدير بالذكر أن عدد المصابين الجدد قد ظل في مستوى أقل من 10 يوميا فيما بين 29 أبريل وحتى 7 مايو، باستثناء يوم 3 مايو الذي بلغ فيه العدد 13 شخصا، إلا أنه عاد للزيادة نتيجة للإصابات الجماعية الناتجة عن زيارة بعض النوادي الليلية في تلك المنطقة. وبعد أن تم التأكد من إصابة المريض رقم 66 في مدينة يونغ إين بمقاطعة كيونغ كي، ارتفع عدد المصابين الجدد إلى 12 شخصا في يوم 8، ثم إلى 18 شخصا في يوم 9، ثم سجل حوالي 30 شخصا في يومي 10 و11 من هذا الشهر، بينما بلغ بالأمس 27 شخصا.أما عدد الوفيات فقد بلغ شخصا واحدا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 259 حالة وفاة.