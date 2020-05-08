الحكومة تفحص جميع زائري النوادي الليلية في إي تيه وان هذا الأسبوع

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صرحت الحكومة الكورية بأنها ستفحص جميع زوار النوادي الليلية في منطقة إي تيه وان في غضون هذا الأسبوع، وسوف تستخدم كاميرات المراقبة وسجلات الاتصالات بمحطات الاتصالات المتنقلة لهذا الغرض.وأوضح "جونغ سيه كيون" رئيس الوزراء الكوري اليوم إن الأمر مسألة الوقت فقط وسيتم اكتشاف جميع زوار المنطقة، مؤكدا على أن سجلات الاتصالات بالمحطات وكاميرات المراقبة تتضمن الكثير من المعلومات، وطلب من زوار النوادي الليلية الإبلاغ طوعا عن أنفسهم للفحص، محذرا من أنهم قد يواجهون موقفا غير جيد إذا لم يفعلوا ذلك.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحادث كشف عن نقاط الضعف في شبكة الوقاية من الوباء في البلاد.وطلب "جونغ" من الوزارات المعنية إعداد سبل للتعرف زوار النوادي الليلية مؤخرا، باستخدام تقنية معلومات الاتصالات.وقد بدأت الحكومة بالفهل في إنشاء وتشغيل مركز للفحص في منطقة "هان نام دونغ" في حي "يونغ سان".ويذكر أنه خلال يوم أمس زاد عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا ذوي الصلة بمن زاروا بعض الملاهي الليلية في إي تيه وان، بمقدار 20 شخصا، ليبلغ إجمالي المصابين نتيجة لزيارة النوادي الليلية 116.