ضخ 1.2 تريليون وون لتعزيز القوة التنافسية للأجهزة الطبية الكورية

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من المتوقع أن تتعاون 4 جهات حكومية كورية في تعزيز القوة التنافسية لصناعة الأجهزة الطبية التي تستقطب أنظار العالم في مكافحة فيروس كورونا-19.وصرحت وزارات الصناعة والتجارة، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والرفاهية، وهيئة سلامة الغذاء والأدوية الطبية، اليوم، بأنها ستنفذ مشروعا للبحث والتطوير في مجال الأجهزة الطبية على مدى الحياة من خلال ضخ تريليون و200 مليار وون في الفترة من 2020 وحتى 2025.ويستهدف المشروع استغلال فرصة زيادة الثقة بالأجهزة والخدمات الطبية الكورية من أجل دعم القوة التنافسية للصناعة المحلية.ويتضمن المشروع اختيار منتجات استراتيجية من أجل زيادة نسبة احتلال كوريا لها في الأسواق العالمية، وتطوير تقنيات لقطع الغيار والعناصر الرئيسية من أجل تعزيز تسلسل القيمة، وتطوير تقنيات رائدة من أجل الاحتلال المسبق للأسواق المستقبلية، ودعم الاعتماد والتصريح.ومن المتوقع أن يتم التنفيذ الاستباقي لتطوير تقنيات قطع الغيار الرئيسية بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعية الضرورية لعلاج الأمراض المعدية مثل كورونا-19، وتطوير أجهزة التشخيص المختبري الخاصة بأمراض أجهزة التنفس.في هذا الإطار انطلق رسميا اليوم فريق حكومي حول "البحث والتطوير في قطاع الأجهزة الطبية على مدى الحياة"، برئاسة البروفسور "كيم بوب مين" الأستاذ في كلية الهندسة البيولوجية في جامعة كوريا.وأوضح "تشيه نام هو" مدير قسم سياسات الصناعات التحويلية في وزارة الصناعة خلال مراسم انطلاق الفريق، أن تعزيز القوة التنافسية لصناعة الأجهزة الطبية الكورية يستلزم دعم البحث والتطوير، والإسراع بدخول الأسواق من خلال دعم عمليات الاعتماد والتصريح، وخلق الأسواق البدائية، ودعم دخول الشركات المحلية إلى الخارج من خلال الارتباط بالشركات الدولية، والدعم المالي باستخدام الصناديق المالية وغيرها.وطلب "تشيه" من الفريق أن يقوم بدور رئيسي في تسريع عملية دخول الشركات المحلية إلى الأسواق الخارجية.