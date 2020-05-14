الرئيس مون يلقي خطابًا حول كورونا في اجتماع جمعية الصحة العالمية

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سيلقي الرئيس "مون جيه إين" كلمة رئيسية في اجتماع جمعية الصحة العالمية الذي سيُعقد يوم الاثنين القادم.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي لوكالة يونهاب للأنباء أمس الأربعاء إن "مون" سيتحدث في كلمته عن جهود الحجر الصحي التي قامت بها كوريا الجنوبية استجابةً لأزمة كورونا–19.ومن المتوقع أن يؤكد "مون" على المبادئ الثلاثة للحجر الصحي في كوريا الجنوبية؛ وهي: الانفتاح والشفافية والديمقراطية، وسوف يدعو إلى تعاون دولي أقوى ضد الوباء.وسوف يتم عرض الخطاب مسجلًا خلال الاجتماع الذي سيُعقد عبر الفيديو، حيث يمثل كوريا في المؤتمر وزير الصحة "بارك ننغ هو".وقد وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" في وقت سابق دعوة للرئيس "مون" إلى إلقاء كلمة رئيسية كممثل لآسيا في هذا الاجتماع السنوي، قائلًا إنها ستكون فرصة جيدة لمشاركة خبرة وتجربة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بفيروس كورونا–19.