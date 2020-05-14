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المحلية

الشرطة تكشف هوية المتورط الرئيسي في جريمة تلغرام الجنسية

Write: 2020-05-14 10:11:01

الشرطة تكشف هوية المتورط الرئيسي في جريمة تلغرام الجنسية

Photo : YONHAP News

كشفت الشرطة عن هوية المتهم الرئيسي الذي يُعتقد أنه أنشأ غرف الدردشة غير القانونية على برنامج تلغرام، في قضية الاستغلال الجنسي الكبرى.
وقالت وكالة الشرطة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ أمس الأربعاء إن المشتبه به، والمعروف سابقًا باسمه المستعار على الإنترنت "غود غود God God"، هو الطالب الجامعي "مون هيونغ أوك"، البالغ من العمر 24 عامًا، وقامت بالكشف عن صورته.
وجاء القرار بعد أن رأت لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء أن المصلحة العامة من القيام بذلك تفوق خطر انتهاك حق المشتبه فيه في الخصوصية.
وأضافت الشرطة أن الطبيعة الوحشية والمتكررة لجرائمه أدت أيضًا إلى اتخاذ هذا القرار.
ويُتهم "مون" بإنشاء أول غرفة من الغرف التي كان يتم فيها إنتاج وتوزيع وبيع مقاطع مصورة للاعتداءات الجنسي الوحشية على النساء والفتيات القاصرات.
كما تم سابقًا الكشف عن هوية ثلاثة آخرين من المشتبه بهم المتورطين في القضية، بما في ذلك "تشو جو بين".
ومن المتوقع أن يقف "مون" أمام المراسلين والمصورين الصحفيين يوم الاثنين القادم عندما تحول الشرطة قضيته إلى النيابة.
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