الرئيس الصيني يؤكد عزمه على زيارة كوريا الجنوبية هذا العام

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اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" على المضي قدمًا من أجل تحقيق زيارة "شي" المقررة إلى كوريا الجنوبية في غضون هذا العام.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي إن الرئيسين اتفقا على ذلك خلال محادثات هاتفية استمرت 34 دقيقة.ونُقِل عن "شي" قوله إنه ما زال "ملتزمًا بقوة" بخطته لزيارة كوريا الجنوبية خلال هذا العام، وردَّ "مون" بأن زيارة الرئيس الصيني تعتبر "أكثر أهمية من أي شيء آخر" في العلاقات بين سيول وبكين.وأضاف المتحدث "كانغ" أن الرئيسين اتفقا على مواصلة المشاورات، حتى يمكن القيام بالزيارة "في الوقت المناسب"، بمجرد استقرار وضع أزمة فيروس كورونا–19 وتحقق الظروف المواتية. وكانت المحادثات السابقة قد حددت الزيارة في النصف الأول من هذا العام، ولكن بسبب تفشي الوباء فمن المتوقع أن يتم تأجيلها إلى أواخر العام.وخلال المحادثات الهاتفية، ناقش "مون" و"شي" أيضًا التعاون والاستجابة المتعلقين بفيروس كورونا–19، بما في ذلك نظام "الدخول السريع" الذي تم تطبيقه مؤخرًا للمسافرين من رجال الأعمال.وقد تم تطبيق النظام الجديد في الأول من مايو، لتمكين رجال الأعمال من السفر بين البلدين، على الرغم من القيود المفروضة على الدخول بسبب جائحة كورونا–19.