الولايات المتحدة تبقي على كوريا الشمالية في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب

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أبقت الولايات المتحدة على كوريا الشمالية في قائمة الدول "التي لا تتعاون بشكل كامل" مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء في بيان صحفي إن كوريا الشمالية وإيران وسوريا وفنزويلا وكوبا فشلت في عام 2019 في اجتياز معايير قانون مكافحة الإرهاب، الذي يؤثر على صادرات الدفاع.وقالت الوزارة إن تلك الدول ستُمنع من بيع أو ترخيص مواد وخدمات الدفاع الأمريكية.وقد تم إدراج كوريا الشمالية في تلك القائمة لأول مرة في عام 1997 بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وظل اسمها في القائمة منذ ذلك الحين في كل عام.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه في عام 2019، إن أربعة أفراد يابانيين شاركوا في اختطاف طائرة الخطوط الجوية اليابانية في عام 1970 قد ظلوا يعيشون في كوريا الشمالية.وأضافت أن الحكومة اليابانية واصلت أيضًا سعيها للحصول على بيان كامل عن مصير 12 يابانيًّا يُعتقد أنهم اختطفوا من قبل مؤسسات كورية شمالية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.