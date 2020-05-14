محادثات هاتفية بين وزيري دفاع كوريا الجنوبية والصين

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أجرى وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية والصين محادثات هاتفية أمس الأربعاء، لمناقشة التبادلات العسكرية والتعاون الدفاعي والاستجابة لتفشي وباء كورونا–19.ووفقًا لوزارة الدفاع في سيول، فقد تبادل الوزير "جونغ كيونغ دو" ونظيره الصيني "وي فنغ كيه" الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، واستجابة البلدين لتفشي كورونا–19، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع.وخلال المحادثات، قال "جونغ" إن كوريا الجنوبية تمكنت من تحقيق الاستقرار في أزمة الوباء بفضل جهود الحجر الصحي الوقائية الحكومية وتعاون الشعب، كما أن الجيش قام أيضًا بدور فعال ضمن الجهود الحكومية لمكافحة الفيروس.وأشاد الوزير الصيني بجهود البلدين لاحتواء الفيروس، واتفق على ضرورة مواصلة التعاون بين سيول وبكين.واتفق الوزيران أيضًا على العمل معًا من أجل التبادل والتعاون الدفاعي، وإنشاء خط عسكري ساخن بين القوات الجوية والبحرية لكلا البلدين.