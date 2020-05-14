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السياسية

وزيرة الخارجية تعقد مؤتمرًا بالفيديو مع السفراء الكوريين في أوربا

Write: 2020-05-14 11:24:43

وزيرة الخارجية تعقد مؤتمرًا بالفيديو مع السفراء الكوريين في أوربا

Photo : YONHAP News

عقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مؤتمرًا بالفيديو أمس الأربعاء، مع سفراء كوريا الجنوبية في أوربا، لمناقشة تدابير الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا–19.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي إن السفراء لدى بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا والاتحاد الأوربي شاركوا في المحادثات.
وخلال المحادثات، قالت "كانغ" إن الوقت قد حان للبحث عن استراتيجيات دبلوماسية جديدة للتكيف مع البيئة العالمية الجديدة وسط أزمة فيروس كورونا، كما أن السفراء بحاجة إلى استخدام المؤتمرات عبر الفيديو كطريقة غير مباشرة للتواصل.
كما دعت "كانغ" السفراء إلى العمل على توسيع المساحة الدبلوماسية المتاحة للبلاد، باستخدام التقييم الإيجابي العالمي لجهود سيول لمكافحة الفيروس.
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