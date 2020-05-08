تسجيل 29 حالة إصابة جديدة مع استمرار انتشار العدوى من بؤرة الملاهي الليلية

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أعلنت كوريا الجنوبية عن 29 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا–19 اليوم الخميس، وكان 26 حالة منها ذات أصل محلي، مما يشير إلى أن العدوى الجماعية التي بدأت من الملاهي الليلية في حي "إي تيه وان" في سيول قد بدأت في الانتشار.وبذلك وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في كوريا الجنوبية إلى 10 آلاف و991 إصابة حتى الآن.وباستثناء يوم الثالث من مايو –حيث سجلت كوريا 13 حالة– ظلت أعداد الإصابة اليومية أقل من 10 حالات، في الفترة بين 29 أبريل وحتى 7 مايو، ولكن بعد البؤرة الجديدة للعدوى في "إي تيه وان" ارتفع عدد الحالات اليومية مرة أخرى، حيث تم العثور على حوالي 30 حالة يوميًّا لخمسة أيام متتالية.ومن بين الحالات الست والعشرين ذات الأصل المحلي، أبلغت إنتشون عن 12 حالة منها، وتلتها مقاطعة كيونغ كي بست حالات، وسيول ومقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" عن ثلاث حالات لكل منهما، و"كانغ وون" وجنوب "تشونغ تشنغ" عن حالة واحدة لكل منهما.ويفترض أن الحالات الباقية وافدة من الخارج.ولم يتم الإبلاغ اليوم عن أي وفيات متعلقة بكورونا، ليظل مجموع الوفيات عند 260 حالة.