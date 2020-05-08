رصد تغير في الأجيال في النظام الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

تم التأكد من أن النظام الكوري الشمالي قام بتغيير مدير مكتب الاستخبارات الذي يشرف على جميع الأعمال ذات الصلة بكوريا الجنوبية وغيرها من دول العالم، وقائد الحراسة الذي يشرف على وحدة الحراسة الخاصة بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".وأصدرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أمس تقريرا بعنوان "معلومات عن الشخصيات الكورية الشمالية لعام 2020"، كما أصدرت "قائمة بأسماء الشخصيات في مختلف الأجهزة الكورية الشمالية لعام 2020".يذكر أن التقرير يضم 23 شخصية جديدة، ويرصد أنشطة الشخصيات الرئيسية في الشمال منذ عام 2019، ومن بينها أربع شخصيات عسكرية، وهم: "ليم كوانغ إيل" مدير مكتب الاستخبارات، و"كواك تشانغ شيك" قائد الحراسة، و"كيم جونغ كوان" قائد القوات المسلحة، و"وي سونغ إيل" نائب قائد الأركان العامة.تجدر الإشارة إلى أن "جانغ كيل سونغ" ظل يتولى منصب مدير مكتب الاستخبارات منذ عام 2016. وقال التقرير إن جانغ تمت إقالته في عام 2019.أما "ليم كوانغ إيل" فقد تولى منصبي نائب قائد الأركان العامة ومدير مكتب العمليات في شهر يناير من عام 2016، ثم ترقيته ليصبح عضوا في اللجنة الحزب المركزية لحزب العمال، خلال الاجتماع العام الذي عقد في شهر ديسمبر من العام الماضي.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن حوالي 80% من أعضاء المكتب السياسي في حزب العمل تغيروا خلال السنة الأخيرة، كما تم تغيير 9 مناصب من بين 11 منصبا في لجنة الشؤون الوطنية في كوريا الشمالية لتبلغ نسبة تغيير المناصب 82%.وقال التقرير إن النظام الكوري الشمالي ظل يشهد تغييرا في الأجيال خلال الآونة الأخيرة ويقوم بتعزيز المبادئ العملية في تعيين المناصب، مما يشير إلى ترسيخ سلطة كيم جونغ أون.