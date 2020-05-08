الحكومة الكورية تسعى لخلق مليون و560 ألف فرصة عمل

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء الكوري وزير المالية والاستراتيجية، بأن الحكومة ستسعى لخلق مليون و560 ألف فرصة عمل تركيزا على القطاع العام.جاء ذلك في الاجتماع الثالث لمركز التعامل مع الطوارئ الاقتصادية الذي ترأسه "هونغ" صباح اليوم، حيث أوضح أنه من بين فرص العمل الجديدة، سيتم توفير 945 ألف فرصة عمل في القطاع العام باستخدام الميزانيات الموجودة بالفعل.وقال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة تخطط للمسارعة إلى توفير حوالي 600 ألف فرصة عمل للمسنين ولأعمال العمالة التأهيلية التي لم يتم تنفيذها نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإطار العام لخطة توفير أكثر من 550 ألف فرصة عمل التي كانت الحكومة قد طرحتها بالأمس.وأوضح هونغ أن الخطة تتكون من 100 ألف فرصة عمل رقمية، و50 ألف فرصة عمل رقمية للشباب في القطاع الخاص، و50 ألف فرصة عمل تجريبية للشباب، و300 ألف فرصة عمل للطبقة الهشة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف 50 ألف شخص.وقال إنه سيتم تحديد تفاصيل الخطة في اجتماعين آخرين سيعقدان الأسبوع القادم وتخصيص الموارد المالية اللازمة في خطة الميزانية الإضافية الثالثة.كما أكد على أنه سيتم بذل أقصى الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي وتفعيل الاستثمار والقضاء على القيود وإزالة الصعوبات الإدارية من أجل إيجاد فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص.