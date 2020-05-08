إنهاء عملية دمج الحزب الديمقراطي وحزب المواطنة

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قام الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب التابع له "حزب المواطنة" بإنهاء عملية الدمج رسميا.وبهذا بدأ الحزب الحاكم الذي يضم 177 نائبا، أعماله في الدورة الحادية والعشرين للبرلمان.وعقد قادة الحزبين اجتماعا مشتركا لدمج الحزبين في مقر البرلمان بالأمس بحيث اتخذوا هذا القرار.وقال زعيم الحزب الديمقراطي "لي هيه تشان" في الاجتماع إنه على نواب الحزب وقادته ومسؤوليه ألا ينسوا مسؤوليتهم الكبيرة لزيادة قوة الحزب، مؤكدا على ضرورة التغلب على أزمة كورونا-19، وجعل الدورة البرلمانية الحادية والعشرين دورة عمل وإنجازات، وطلب منهم اتخاذ موقف متواضع يحترم الشعب دائما ويتحمل مسؤولية مستقبل الوطن.ومن جانبه قال "او هي جونغ" زعيم حزب المواطنة إن حزبه قد أوفى بمسؤوليته من خلال الاندماج مع الحزب الحاكم تماشيا مع هدف إنشائه، وطلب من أعضاء حزبه أن يمارسوا قدراتهم ضمن المجال الأوسع داخل الحزب الحاكم بدءا من الآن.وبعد دمج الحزبين سيتم الحفاظ على اسم الحزب الديمقراطي وسياساته وقواعده كما هو عليه.الجدير بالذكر أن حزب المواطنة كان قد انطلق في شهر مارس الماضي بمشاركة عدد من الأحزاب الصغيرة وفاز بـ17 من مقاعد التمثيل النسبي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.