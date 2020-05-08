خطوط آسيانا تضاعف رحلاتها الدولية الشهر القادم

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من المتوقع أن تستأنف شركة الخطوط الجوية الكورية "آسيانا" بعض رحلاتها الدولية إلى أمريكا وجنوب شرق آسيا والصين، بدءا من الشهر القادم، بعد أن كانت قد أوقفتها في وقت سابق بسبب تداعيات فيروس كورونا -19.وصرحت الشركة اليوم بأنها ستستأنف رحلاتها على 13 خطا دوليا وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى 57 رحلة بدءا من الشهر القادم.وتخطط الشركة أولا لاستئناف تشغيل 12 خطا رئيسيا إلى الصين، كما تنوي تشغيل الرحلات الأخرى بمجرد إزالة القيود على الرحلات هناك.وبالنسبة للخطوط إلى جنوب شرق آسيا، قررت زيادة الرحلات الجوية من 3 رحلات إلى 7 رحلات أسبوعيا إلى كل من مدينتي "هانوي" و"هوتشيمين" في فيتنام، ومن 3 رحلات إلى 4 رحلات أسبوعيا إلى كل من مدينتي "بنومبين" عاصمة كامبوديا و"مانيلا" عاصمة الفلبين.واستعداد لرفع إجراءات القيود على السفر إلى سنغافوره، وضعت الشركة خطة لتشغيل 3 رحلات أسبوعيا.وبهذا تستهدف آسيانا رفع نسبة تشغيل الرحلات من 8% حاليا إلى 17 %.وأوضح مسؤول في الشركة أن استعادة حجم طلبات المسافرين على الخطوط الدولية لا تزال بعيدة المنال بسبب تداعيات كورونا، إلا أن الشركة قررت استئناف بعض الرحلات من أجل خدمة رجال الأعمال الذين يسافرون للأغراض التجارية والعامة.