سيول تقدم أدوية تعقيم إلى كوريا الشمالية

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تم تسليم بعض المساعدات المادية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا - 19، والتي أعدتها إحدى الجماعات المدنية الكورية الجنوبية، إلى كوريا الشمالية مؤخرا، بعد أن كانت الحكومة قد وافقت عليها في شهر مارس الماضي.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن إنه يعرف بحقيقة تسليم أدوية للتعقيم تم إعدادها من قبل جماعة مدنية محلية إلى الشمال في أوائل هذا الشهر.الجدير بالذكر أن الوزارة الكورية الجنوبية كانت قد وافقت على إرسال أدوية التعقيم التي تبلغ قيمتها حوالي مائة مليون وون، في الـ31 من شهر مارس الماضي، ثم إرسال حوالي 20 ألف من الملابس الواقية من الأوبئة يوم 23 من أبريل.وتم تمويل هذه المساعدات بواسطة جماعتين مدنيتين مختلفتين.وأضاف المسوؤل أنه لم تتم الموافقة على إرسال مساعدات أخرى مماثلة إلى كوريا الشمالية بعد.