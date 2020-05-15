الحكومة تعتزم إعادة فتح المدارس رغم بؤرة العدوى الجماعية في سيول

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من المقرر أن يتم فتح المدارس على مراحل اعتبارًا من الأسبوع القادم كما هو مخطط له، رغم العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا–19 المرتبطة بالملاهي الليلية في منطقة إي تيه وان في سيول، التي شملت بعض طلاب المدارس الثانوية.وأعلن نائب وزيرة التعليم "بارك بيك بوم" في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن الحكومة لا تفكر في أي تأجيل آخر.ومن المتوقع أن يعود طلبة المدارس الثانوية إلى مدارسهم يوم الأربعاء القادم، بعد تأجيل تلك العودة لمدة أسبوع بسبب الإصابات الجماعية الجديدة المرتبطة بإي تيه وان.وأشار "بارك" إلى الجدول الدراسي المزدحم لطلبة المدارس الثانوية، وقال إن هناك العديد من الأشخاص الذي يدعون إلى سرعة إعادة فتح المدارس.وقال نائب الوزير إن المدارس الثانوية سيُطلب منها اتخاذ الترتيبات اللازمة لمساعدة الطلاب العائدين على الحفاظ على مسافة آمنة فيما بينهم، مثل تقسيم الفصول الدراسية.وقال "بارك" إنه يجري مراجعة اعتبارات مماثلة أيضًا لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، الذين من المقرر أن يعودوا إلى الفصول الدراسية في الأسابيع التالية.