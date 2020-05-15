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السياسية

رئيس الوزراء يدعو لكشف حقيقة حملة القمع ضد انتفاضة كوانغ جو

Write: 2020-05-15 10:28:16

رئيس الوزراء يدعو لكشف حقيقة حملة القمع ضد انتفاضة كوانغ جو

Photo : YONHAP News

أكد رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" أمس الخميس مجددًا على إرادة الحكومة للكشف عن حقيقة ما حدث في الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية في 18 مايو في مدينة كوانغ جو.
وطمأن "تشونغ" الناجين وعائلات الضحايا الثكلى بذلك خلال اجتماع عقد في مكتبه، قبل أربعة أيام من الذكرى الأربعين على ما حدث من قمع عسكري قاتل ضد المتظاهرين المدنيين.
وقال إن كشف الحقيقة المأساوية التي طال انتظارها سيساعد على توحيد البلاد ويبشر بمستقبل أكثر إشراقا، مشيرا إلى أهمية لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها يوم الأربعاء لإجراء المزيد من التحقيقات في هذا الأمر.
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه للتقليص المقرر للاحتفال بهذه الذكرى هذا العام بسبب اندلاع وباء كورونا–19، لكنه قال إن التغلب على الأزمة الحالية يتماشى مع روح حركة كوانغ جو الديمقراطية.
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