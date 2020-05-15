مبادئ توجيهية أمريكية لمواجهة تهرب كوريا الشمالية من العقوبات

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أصدرت الولايات المتحدة أمس الخميس مبادئ توجيهية للصناعة البحرية العالمية، لمواجهة ممارسات الشحن التي تستخدمها كوريا الشمالية وإيران وسوريا لتجنب العقوبات الدولية المفروضة عليها.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن المبادئ التوجيهية المعروفة باسم إرشادات البحرية العالمية، تتضمن مجموعة مفصلة من أفضل الممارسات التي ينبغي على القطاع الخاص النظر في اعتمادها، للتخفيف من التعرض لمخاطر العقوبات.وتزود هذه الإرشادات التي نشرتها وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة وقوات حرس السواحل الأمريكية، الأفراد والشركات العاملة في الصناعة البحرية وقطاعات الطاقة والمعادن بمعلومات حول كيفية مكافحة عمليات الشحن غير المشروعة والتهرب من العقوبات.وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن ممارسات الشحن الخادعة التي نوقشت في التقرير قد تعرض الأفراد والكيانات المشاركة فيها لعقوبات كبيرة.وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعطيل أنشطة الشحن التي تقوم بها الجهات الخبيثة في جميع أنحاء العالم، والتي قد تسهل الأنشطة الإجرامية وتهدد السلام والأمن الدوليين.