واشنطن تؤكد أنها أظهرت مرونة كبيرة في محادثات تكاليف الدفاع مع سيول

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قال مسؤول أمريكي كبير أمس الخميس إن الولايات المتحدة كانت "مرنة للغاية" في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية، وأن المفاوضات لم تتوقف.وشدد "كلارك كوبر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو على أن الولايات المتحدة ترى بالتأكيد أنها مرنة للغاية فيما يتعلق بالقدرة على التكيف خلال المفاوضات.وأضاف أن الجانبين "ما زالا يتواصلان"، وأن الوضع جيد وصحي بين الطرفين، مشيرا إلى أنه من المسلَّم به أن هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق "مقبول بالكامل" من كلا الحكومتين، ومن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الكوري "مون جيه إين".وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو استثمار هائل، وأن الالتزام بالتحالف هو حجر الأساس للمفاوضات.يُذكر أن واشنطن وسيول ما زالتا مختلفتين حول المبلغ الذي ينبغي أن تتحمله كل منهما من تكاليف إقامة القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. وقد طالبت الولايات المتحدة مؤخرًا بمبلغ 1.5 مليار دولار سنويًّا –بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام الماضي–، في حين تطالب سيول بزيادة حصتها بنسبة 13% فقط.