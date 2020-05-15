ترامب يهدد بقطع علاقات الولايات المتحدة بالكامل مع الصين

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صعَّد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من ضغوطه على الصين أمس الخميس، قائلًا إنه قد يقطع علاقات بلاده معها بالكامل بسبب تعامل بكين مع وباء فيروس كورونا الجديد.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات خلال مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، عندما سُئل عن الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة أن تقرر الانتقام بسبب تعامل الصين مع الوباء.وقال "ترامب" إنه هناك العديد من الأشياء التي يمكن للولايات المتحدة القيام بها، من بينها "القطع الكامل للعلاقات" مع الصين، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة سوف توفر الولايات المتحدة 500 مليار دولار.وقالت "فوكس نيوز" إن هذا التصريح يعد أحد أقوى تعليقات "ترامب" حتى الآن فيما يتعلق بتعامل الصين مع أزمة وباء كورونا–19.وقال ترامب أيضًا إنه "ينظر إلى" الشركات الصينية التي تتداول في بورصة نيويورك وبورصة ناسداك لكنها لا تتبع قواعد المحاسبة الأمريكية.وتتهم إدارة "ترامب" الصين منذ أسابيع بإخفاء أصل الفيروس وحجم انتشاره، وتبحث في طرق لمعاقبتها أو طلب تعويضات مالية منها.