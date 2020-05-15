روسيا ترسل 25 ألف طن قمحًا إلى كوريا الشمالية

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أرسلت روسيا 25 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية التي تعاني من نقص في الغذاء بسبب الجفاف الذي شهدته العام الماضي.وقالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ أمس الخميس في منشور على فيسبوك، إن السفير الروسي في كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" زار ميناء "نام بو" الغربي في كوريا الشمالية، لاستقبال سفينة الشحن التي وصلت بالإمدادات.وقد جاءت السفينة التي نقلت القمح الروسي من ميناء نوڤوروسيسك على البحر الأسود.وقالت السفارة إن طاقم السفينة وُضِع في الحجر الصحي، وتم تفريغ السفينة في منطقة منعزلة في الميناء، في محاولة على ما يبدو لمنع انتشار فيروس كورونا.وأضافت أن عملية تفريغ الشحنة ستكتمل يوم الثلاثاء أو الأربعاء، حيث من المتوقع هطول أمطار قريبًا.وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أعربت عن امتنانها للمساعدة التي قدمتها روسيا خلال هذه الأوقات العصيبة.