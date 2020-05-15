تراجع مؤشر أسعار الصادرات الكورية بنسبة 1.6% في أبريل

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تراجع مؤشر أسعار الصادرات الكورية الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أبريل الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط الناتج عن جائحة كورونا–19.ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الصادرات بالعملة المحلية 94.54 نقطة، بانخفاض 1.6% عن الشهر السابق، أما على أساس سنوي فقد انخفض المؤشر بنسبة 5.9%.ويأتي التراجع في أبريل رغم زيادة أسعار أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية بنسبة 2.3%، بسبب تراجع أسعار منتجات الفحم والنفط بأكثر من 30%، كما تراجعت أسعار المنتجات الكيميائية بنسبة 2.7%.وتراجع مؤشر أسعار الواردات أيضا بنسبة 5.1% على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي، بينما بلغت نسبة التراجع على أساس 14.1%.