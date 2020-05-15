حزب المعارضة الرئيسي يقرر الاندماج مع الحزب التابع له

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أجرى زعيم التكتل البرلماني لحزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي، "جو هو يونغ"، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس الحزب، محادثات مع "وان يو تشول" زعيم حزب "مستقبل كوريا" أمس الخميس حول اندماج حزبيهما، وعقدا مؤتمرًا صحفيًّا عقب الاجتماع.وأعلن "جو" و"وان" عن قرارهما بالسعي إلى الاندماج السريع وتشكيل لجنة توجيهية للمساعدة في عملية الاندماج، بحيث تتألف من عضوين من كل طرف.وفيما يتعلق بالموعد النهائي، قال النائبان إنهما وافقا على المضي قدمًا في عملية الاندماج في أسرع وقت ممكن.وسوف يعقد حزب "المستقبل المتحد" اجتماعًا للجنته الوطنية للموافقة على الاندماج، ومن المتوقع أن يعقد حزب "مستقبل كوريا" أيضًا مؤتمرًا حزبيًّا يتبعه موافقة المجلس الأعلى للحزب. وسوف يؤدي الاندماج إلى حصول حزب المعارضة الرئيسي على 103 من مقاعد البرلمان.