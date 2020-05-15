كوريا الحنوبية تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم الإبلاغ عن 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11 ألفا و18 شخصا.وكانت 22 حالة من بين الحالات الـ27 الجديدة محلية المصدر، مما يشير إلى زيادة عدد حالات الإصابة المرتبطة بالعدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي "إي تيه وان" بسيول.ويذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا قد ظل في مستوى أقل من 10 حالات يوميا خلال الفترة من يوم التاسع والعشرين من أبريل وحتى السابع من مايو باستثناء يوم الثالث من مايو، لكنه بدأ يزداد ليتراوح بين 20 و30 إصابة يوميا بسبب انتشار الفيروس على نطاق المجتمع نتيجة للعدوى الجماعية في الملاهي الليلية في "إي تيه وان".ومن بين الحالات الـ27 الجديدة: 5 حالات لدى الوافدين من الخارج، و14 حالة في سيول، و4 حالات في مدينة إنتشون، و3 حالات في مدينة ديغو، وحالة واحدة في مقاطعة كيونغ كي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 260 حتى الآن.