انخفاض صادرات السيارات الكورية بسبب كورونا

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شهد حجم إنتاج وتصدير السيارات الكورية انخفاضا في شهر أبريل الماضي بسبب الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إن حجم إنتاج السيارات في كوريا بلغ 289 ألفا و515 سيارة في أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم صادرات السيارات الكورية في أبريل فبلغ 123 ألفا و906 سيارات، بانخفاض نسبته 44.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت الوزارة أن حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية بلغ 167 ألفا و375 سيارة في أبريل، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.تجدر الإشارة إلى أن حجم صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة، ومنها السيارات الكهربائية، قد شهد زيادة بنسبة 11.5% في أبريل، فيما سجل حجم مبيعاتها في السوق المحلية زيادة بنسبة 28.3%.