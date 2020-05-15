الحكومة الكورية تدرس السماح بالرعاية الطبية غير المباشرة

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صرح مكتب الرئاسة والحكومة الكورية بأنهما يدرسان السماح بإجراء الرعاية الطبية غير المباشرة عبر الهواتف.وكانت الحكومة قد سمحت بشكل مؤقت بإجراء الرعاية الطبية غير المباشرة في أواخر شهر فبراير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد حالات الرعاية الطبية التي تمت عبر الهواتف 260 ألفا حتى الآن، وتم أكثر من نصفها عن طريق العيادات الطبية متوسطة وصغيرة الحجم.ومن جانبه، أكد مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية "كيم يون ميونغ" أمس الخميس على ضرورة إجراء دراسة حول إمكانية السماح بإجراء الرعاية الطبية غير المباشرة، مشيرا إلى أن هناك تقييما إيجابيا لها.وفي كلمة ألقاها يوم العاشر من مايو الجاري بمناسبة الذكري الثالثة على تنصيبه، أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية خدمات الرعاية الطبية غير المباشرة فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ولمواجهة الجولة الأخرى المحتملة من جائحة كورونا.ومن جانبها قالت وزارة المالية إنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المشروعات التجريبية للرعاية الطبية غير المباشرة.أما الحزب الديمقراطي الحاكم فقد التزم بنبرة حذرة، حيث قال إنه ليس لديه أي خطة تفصيلية، ولم يجر أي نوع من المشاورات مع مكتب الرئاسة في هذا الشأن.