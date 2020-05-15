استئناف منافسات الغولف في كوريا رغم جائحة كورونا

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فازت لاعبة الغولف الكورية "بارك هيون كيونغ" بلقب البطولة الكورية للغولف للسيدات التي أقيمت أمس الأحد في مدينة "يانغ جو" بمقاطعة "كيونغ كي"، في أول مباراة للغولف على مستوى العالم بعد تعليق جميع المنافسات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.وسجلت اللاعبة "بارك" إجمالي 271 ضربة بواقع 17 ضربة تحت المعدل خلال الدورات الأربعة للبطولة، لتتفوق على منافستها اللاعبة "ليم هي جونغ" بفارق ضربة واحدة .وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها اللاعبة "بارك" بلقب البطولة منذ أن بدأت مشاركتها في بطولات الغولف الكورية للسيدات المحترفات العام الماضي.وقد تمت إقامة المباراة بالأمس بدون جمهور كإجراء احترازي لتجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وبمشاركة عدد من اللاعبات المحترفات من الولايات المتحدة واليابان.