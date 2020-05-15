عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا يقل عن 20 لليوم الثالث على التوالي

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11 ألفا و65 شخصا حتى الآن.وبهذا ظل عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا يقل عن 20 حالة لليوم الثالث على التوالي، بعد تباطؤ الانتشار الأخير للفيروس الناجم عن العدوى الجماعية المتربطة بملاهٍ ليلية في حيّ "إي تيه وان".الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدأ يزداد منذ يوم الثامن من مايو الجاري بسبب العدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي "إي تيه وان"، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 12 يوم الثامن من مايو ، و18 يوم التاسع، ثم تجاوز 30 يومي العاشر والحادي عشر من مايو.وبدأ عدد الإصابات الجديدة يشهد انخفاضا ليقل عن 30 خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الخامس عشر، ثم صار أقل من 20 منذ أول من أمس.ومن بين الإصابات الـ15 الجديدة أمس: 10 من الوافدين من الخارج و5 إصابات محلية المصدر.ووقعت حالة وفاة واحدة بسبب إصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 263.