كوريا تقدم دعما ماليا لجهود مكافحة فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية

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صرحت وزارة المالية الكورية اليوم الاثنين بأنها ستقدم دعما ماليا بقيمة 53 مليون دولار لجهود مكافحة فيروس كورونا في دول أمركيا الجنوبية، من خلال بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وصندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي.وبموجب هذا القرار، سيتم تقديم 50 مليون دولار إلى باراغواي بناء على طلب عاجل تقدم به بنك التنمية للبلدان الأمريكية وحكومة باراغواي، وسوف يتم تخصيصها في الاستقرار الاقتصادي وإنشاء مركز لمكافحة الكوارث الطارئة وغيرها من التدابير اللازمة للتغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا هناك.وستقوم الحكومة الكورية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بإنشاء نظام للحجر الصحي كوري المصدر في باراغواي، ونقل تقنيات الحجر الصحي الكورية، بما في ذلك نظام الفحوصات الوبائية القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظام العزل الذاتي.كما ستقوم الوزارة الكورية بتقديم 3 ملايين دولار لتخصيصها في مكافحة فيروس كورونا في بعض دول أمريكا الجنوبية الأخرى، ومنها أورغواي وبيرو.وتخطط الوزارة لتوسيع آفاق الدعم المالي الخاص بالمشروعات الصحية لتشمل دول جنوب شرق وغرب آسيا.