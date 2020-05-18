عودة 230 كوريا من روسيا في رحلة خاصة

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وصل حوالي 230 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيول قادمين من روسيا في رحلة خاصة يوم أمس الأحد، بعد أن ظلوا محتجزين هناك بسبب فيروس كورونا.وصرحت سفارة كوريا الجنوبية في موسكو بأن رحلة جوية كورية على متنها حوالي 230 راكبا قد غادرت من مطار "شيريميتيفو" الدولي في العاصمة الروسية في حوالي الساعة 7 من مساء أول من أمس السبت، وقد وصلت الطائرة إلى مطار إنتشون الدولي صباح أمس الأحد.وقالت السفارة إن هذه الرحلة الخاصة تم ترتيبها بالتعاون مع كل من رابطة الكوريين الجنوبيين في موسكو، والخطوط الجوية الكورية، وسلطات الطيران الروسية.وقد أعادت رحلات خاصة مماثلة المواطنين الكوريين من روسيا في الـ7 والـ14 والـ25 من أبريل الماضي.