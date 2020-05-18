33% من الشركات الكورية ستخفض من التوظيف إذا استمرت جائحة كورونا

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أظهرت دراسة استقصائية أن واحدة من بين كل ثلاث شركات في كوريا الجنوبية تنوي تقليل عدد العاملين لديها في المستقبل إذا استمرت جائحة كورونا-19 لأكثر من ستة أشهر.وفي استطلاع حديث أجراه معهد البحوث الاقتصادية الكوري، قال 33% من بين 120 شركة شملها الاستطلاع إنها لن تكون قادرة على الحفاظ على المستوى الحالي للتوظيف إذا لم تخف جائحة كورونا-19 على مدى الأشهر الستة القادمة.وحسب نتائج الاستطلاع، قال 22% من الشركات إنها تحاول تأمين أموال أو سيولة نقدية، أو ستسعى إلى تنفيذ مثل هذه الإجراءات، من أجل تقليل التداعيات الاقتصادية للوباء.وقال 20% من الشركات إنها تسعى إلى تطبيق نظام الإجازات، بينما يدرس 17% إلى تخفيض الحوافز والمكافآت التي يتلقاها موظفوها، بينما قال 8% من الشركات إنها تدرس تسريح عمالها.وقد تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 24 أبريل على 120 من بين أكبر 500 شركة كورية من حيث المبيعات، ويعمل فيها أكثر من 300 شخص.