الحكومة تشدد على أن الميزانية التكميلية الثالثة ستكون أكبر من الميزانيات السابقة

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شدد رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سي كيون"على أن الميزانية التكميلية الثالثة التي تضعها الحكومة ستكون أكبر من الميزانيتين السابقتين، اللتين بلغ حجمهما 11 تريليون وون، و12,2 تريليون وون، على التوالي.جاء ذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" أمس الأحد، حيث أوضح أيضا أن الحكومة ستحاول تقليل إصدار السندات من خلال إعادة هيكلة الإنفاق من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالصحة المالية للبلاد.وقال رئيس الوزراء إن الطلاب الأكبر في المدارس الثانوية سيعودون إلى فصولهم الدراسية في المدارس ابتداء من بعد غد الأربعاء كما هو مقرر، بينما سيعود الطلاب في الصفوف الأخرى إلى المدارس تدريجيا خلال الأسابيع التالية.وتوقع رئيس الوزراء الكوري استمرار التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19 لفترة طويلة من الزمن، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوري يمكن أن ينتعش عندما تتحسن الظروف في دول العالم الأخرى.وفيما يتعلق بالمفاوضات المتوقفة حول تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة، قال "تشونغ" إنه تم التوصل إلى توافق في المحادثات على مستوى العمل مؤخرا، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بسبب رفض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".