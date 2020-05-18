كوريا تقدم معدات لاختبار فيروس كورونا بمليون دولار إلى إيران

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها قدمت إلى إيران بما قيمته مليون دولار من أجهزة اختبار فيروس كورونا، لدعم حربها ضد هذا الوباء العالمي.وأوضحت سفارة كوريا الجنوبية في طهران أمس الأحد ، أنه تم تقديم هذه المساعدات لمعهد "باستور"، وهو معهد أبحاث طبية إيراني تديره الدولة، كرمز للدعم الإنساني والصداقة بين البلدين.وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت في الشهر الماضي مساعدات بقيمة 200 ألف دولار إلى إيران، بما في ذلك أجهزة اختبار فيروس كورونا ومطهرات.وكانت السلطات الصحية الإيرانية قد صرحت بأنه تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من 120 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات ذات الصلة بالإصابة بالفيروس هناك حوالي سبعة آلاف حالة وفاة.