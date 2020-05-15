وزارة التربية الكورية تستعد لإعادة افتتاح المدارس

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صرحت وزارة التعليم الكورية بأنها تعمل على وضع إجراءات لتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا بين الطلاب.جاء ذلك في الوقت الذي من المقرر فيه إعادة فتح المدارس بعد غد الأربعاء، وسط مخاوف مستمرة بشأن المزيد من انتشار فيروس كورونا-19.وقال نائب وزير التعليم "بارك بوم بيك" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن مكاتب التعليم تتخذ حاليا تدابير متنوعة لمعالجة تلك المخاوف بشأن إعادة افتتاح المدارس التي ستبدأ بالطلاب الأكبر في المدارس الثانوية يوم الأربعاء. وأضاف "بارك" إن مكاتب التعليم تدرس خيارات مختلفة، مثل تقليل أحجام الفصول الدراسية، وتطبيق نظام يتم بموجبه مجموعات مختلفة من حضور الطلاب إلى المدارس يوما واحدا من كل يومين، أو أسبوعا من كل أسبوعين. وأشار نائب الوزير إلى أن الحكومة لا يمكنها تطبيق إرشادات موحدة على جميع المدارس، حيث تختلف الأمور بين المدارس في المدن الكبيرة والمدارس الموجودة في المناطق الريفية.وكانت وزارة التعليم قد صرحت من قبل بأن البلديات المحلية تتخذ إجراءات وساعة مثل الحفاظ على مسافات بين الطلاب في الفصول الدراسية، وتقليل استخدام المكتبات والمرافق الأخرى ذات الاستخدام العام.