مراسم احتفالية بالذكرى الأربعين على انتفاضة كوانغ جو

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تعقد السلطات الكورية الجنوبية احتفالا اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الأربعين على اندلاع انتفاضة "كوانغ جو" المطالبة بالديمقراطية في الـ18 من مايو من عام 1980، وذلك في الموقع الذي يرمز إلى مقاومة المواطنين ضد الحكومة العسكرية آنذاك.وقالت وزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى إن مراسم إحياء روح هذه الحركة الديمقراطية والتمسك بها، ستقام في الساعة العاشرة من صباح اليوم 18 مايو في ساحة الديمقراطية في مدينة "كوانغ جو".وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل في تلك الساحة، التي يوجد فيها مبنى حكومة مقاطعة جنوب جولا القديم، وذلك منذ أن تم تعيين هذا اليوم ليكون يوما تذكاريا وطنيا في عام 1997.ويعقد الاحتفال اليوم بحضور حوالي 400 شخص، بمن في ذلك القادة الوطنيون والسياسيون وأعضاء عائلات الضحايا الذين قتلوا خلال الانتفاضة، مع تطبيق نظام حجر صحي صارم ضد فيروس كورونا الجديد.