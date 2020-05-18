توقعات بهطول أمطار غزيرة على الأراضي الكورية اليوم الاثنين

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تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار غزيرة بدءا من بعد ظهر اليوم الاثنين، خاصة في منطقة العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الأمطار ستستمر خلال هذا الأسبوع حتى يوم السبت، وتوقعت هطول أمطار بمعدل يصل إلى 200 ملليمتر في الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان، وبمعدل يتراوح بين 50 ملليمترا و150 ملليمترا في المناطق الأخرى من كانغ وان والمناطق الشمالية من مقاطعة كيونغ كي. ومن المتوقع أيضا أن يبلغ معدل هطول الأمطار على سيول والمناطق الجنوبية من مقاطعة كيونغ كي ما بين 30 ملليمترا و80 ملليمترا، بينما يُتوقع أن يبلغ هذا المعدل في مقاطعتيْ شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، ومقاطعتيْ شمال جولا وشمال كيونغ سانغ، ما بين 20 ملليمترا و60 ملليمترا.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تضرب رياح قوية مصحوبة ببرق ورعد بعض مناطق البلاد، وسقوط بَرَد في المناطق الداخلية من المنطقة الوسطى.وبسبب هطول الأمطار، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في فترة بعد الظهر إلى 17 درجة مئوية.