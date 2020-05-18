كوريا تهدي 10 آلاف كمامة لقدامى المحاربين من سكان أمريكا الأصليين

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ستقدم كوريا الجنوبية عشرة آلاف قناع ومواد صحية أخرى لقدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية من سكان أمريكا الأصليين.وقالت وزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى الكورية اليوم الاثنين إن الذكرى السبعين للجنة الكورية لإحياء ذكرى الحرب ستسلم تلك الأقنعة ومعقمات اليدين للمحاربين القدامى في "نافاجو"، تعبيرا عن تقدير كوريا الجنوبية لمساهماتهم خلال الحرب الأهلية.وأوضح الرئيس المشارك للجنة "كيم أون كي" أن حكومة كوريا الجنوبية تتذكر أولئك الذين قدموا تضحيات للدفاع عن بلد غريب قبل 70 عاما، وأعرب عن أمله في أن يخبروا أحفادهم بفخر عن القرار الذي اتخذوه بالمشاركة في الحرب في ذلك الوقت. وقالت الوزارة إنه من بين حوالي 800 جندي من "نافاجو" شاركوا في الحرب، فإن هناك حوالي 130 من المحاربين القدامى على قيد الحياة.ويواجه سكان "نافاجو"، الذين يعيشون في الغالب في المناطق الصحراوية في ولايات "أريزونا" و"نيو مكسيكو" و"يوتا"، صعوبات في الحصول على كمامات حاليا.