الرئيس مون يتعهد ببذل كل مساعيه لإلقاء الضوء على انتفاضة كوانغ جو

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تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بأن يبذل كل مساعيه لإلقاء الضوء على انتفاضة "كوانغ جو" المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت يوم الثامن عشر من مايو من عام 1980.وفي كلمة ألقاها في احتفال أقيم اليوم الاثنين في ميدان الديمقراطية بمدينة "كونغ جو" بمناسبة الذكرى الأربعين على اندلاع حركة "كوانغ جو " الديمقراطية، شدد الرئيس "مون" على أنه يجب الكشف عن الحقائق المتعلقة بالعنف الذي أمرت به الحكومة آنذاك، بما فيها معرفة من أمر باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين خلال تلك الانتفاضة.ودعا الرئيس "مون" الذين شاركوا في استخدام القوة العسكرية إلى الاعتراف بالحقائق، وقال إنهم إذا تحلوا بالشجاعة من أجل إظهار الحقيقة، فسوف يجدون الأبواب مفتوحة نحو التسامح والتوافق.وأكد الرئيس على أن الهدف من كشف الحقائق هو تسجيل التاريخ بشكل صحيح، وليس معاقبة المسؤولين.كما تعهد الرئيس "مون" بتقديم الدعم الكامل للجنة المكلفة بالكشف عن الحقائق المتعلقة بانتفاضة "كوانغ جو"، مؤكدا أنه لن يكون هناك مجال للتشويه والاستخفاف.